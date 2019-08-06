الكشف عن أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن إطلاقا

وأشار موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص إلى أنها سجلت براءة اختراع لهاتف جديد سيكون الأول من نوعه في العالم، الذي لن تحتاج بطاريته إلى الشحن.
وأوضحت أن الهاتف الجديد سيكون مزود بألواح طاقة شمسية صغيرة، ستغنيه عن اللجوء إلى الشواحن التقليدية بكل أنواعها.
Xiaomi new patent of smartphone with integrated solar panel at back. Find full story at https://t.co/1U1gGi6kTf pic.twitter.com/zXP5xVBGjL— RahulTechy (@RahulTechy2) August 6, 2019
كما أشارت إلى أن هاتف شاومي المرتقب ستزود شاشاته بمستشعرات خاصة، تقلل من استهلاك الطاقة، وتزيد مدة عمله إلى الضعف تقريبا، مقارنة بالهواتف الأخرى.
كما أن صور براءة الاختراع، تظهر أيضا أن كاميرا هاتف شاومي الأمامية ستكون مخفية تماما تحت الشاشة اللمسية.
#Xiaomi Patents Smartphone With Solar Panel On The Back— Prathamesh Sonar (@prathamesh9637) August 6, 2019
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وقال التقرير إن مصادر من الشركة الصينية الرائدة أكدت أن ذلك الهاتف سيتم تجهيزه ليطرح قريبا في الأسواق العالمية.
#tabletpc #mobile 20000mAh Solar Phone Charger Portable Powerbank External Battery Chargers for iPhone Samsung Xiaomi Huawei Cell Phones Outdoor pic.twitter.com/JJHEJEKPH7— Your Tech Depot (@yourtechdepot) August 6, 2019
وسيكون مدعوما بهيكل مقاوم للماء والأتربة، ومزود بمستشعر لبصمة الأصبع مدمج في الشاشة اللمسية.
وأوضحت المصادر أن كافة مكونات هاتف شاومي ستكون "صديقة للبيئة".
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