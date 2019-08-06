الكشف عن أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن إطلاقا

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة تخطط لأن تنتج أول هاتف في العالم لا يحتاج إلى الشحن إطلاقا.

وأشار موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص إلى أنها سجلت براءة اختراع لهاتف جديد سيكون الأول من نوعه في العالم، الذي لن تحتاج بطاريته إلى الشحن.

وأوضحت أن الهاتف الجديد سيكون مزود بألواح طاقة شمسية صغيرة، ستغنيه عن اللجوء إلى الشواحن التقليدية بكل أنواعها.

Xiaomi new patent of smartphone with integrated solar panel at back. Find full story at https://t.co/1U1gGi6kTf pic.twitter.com/zXP5xVBGjL — RahulTechy (@RahulTechy2) August 6, 2019

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كما أشارت إلى أن هاتف شاومي المرتقب ستزود شاشاته بمستشعرات خاصة، تقلل من استهلاك الطاقة، وتزيد مدة عمله إلى الضعف تقريبا، مقارنة بالهواتف الأخرى.

كما أن صور براءة الاختراع، تظهر أيضا أن كاميرا هاتف شاومي الأمامية ستكون مخفية تماما تحت الشاشة اللمسية.

#Xiaomi Patents Smartphone With Solar Panel On The Back

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وقال التقرير إن مصادر من الشركة الصينية الرائدة أكدت أن ذلك الهاتف سيتم تجهيزه ليطرح قريبا في الأسواق العالمية.

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وسيكون مدعوما بهيكل مقاوم للماء والأتربة، ومزود بمستشعر لبصمة الأصبع مدمج في الشاشة اللمسية.

وأوضحت المصادر أن كافة مكونات هاتف شاومي ستكون "صديقة للبيئة".