بالفيديو والصور... وجبات أول رائد فضاء إماراتي على محطة الفضاء الدولية

قام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوم أمس الاثنين، بعرض الأطباق العربية الوطنية، التي سيتناولها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في محطة الفضاء الدولية (ISS).

سينطلق المنصوري إلى المحطة الفضائية الدولية يوم 25 سبتمبر/أيلول على متن مركبة الفضاء سويوز "إم إس-15" مع الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا ماير. سيبقى في المحطة لمدة ثمانية أيام ويعود إلى الأرض في 3 أكتوبر/تشرين الأول على متن سويوز "إم إس-12" مع الروسي أليكسي أوفشينين والأمريكي نيك لاهاي.

For the first time in history, Emirati food including madrooba, saloona, and balaleet will be available onboard the International Space Station for the first Emirati astronaut. pic.twitter.com/utws481tuz — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) August 5, 2019

نشر مركز الفضاء على تويتر صوراً لأطباق المنصوري مع بديله لنفس المهمة سلطان النيادي. والأطباق هي: المضروبة (المكون الرئيسي هو الدجاج) في أنبوب، والصالونة (لحم الغنم المشوي مع الخضار) والبلاليط (الشعيرية مع عجة البيض)، في علب الألمنيوم.

ستقوم شركة "Space Food Laboratory" الروسية بإعداد الأطباق العربية الحلال لهزاع المنصوري، التي ستجهز في منتصف أغسطس/آب.

ووقعت شركة "روسكوسموس" مع الإمارات عقد بشأن رحلة رائد فضاء إماراتي في أكتوبر عام 2018.