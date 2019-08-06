بالفيديو والصور... سيارة يابانية طائرة تحلق بنجاح

والسيارة في حجم عربة ريكشو ومزودة بأربع مراوح أفقية وحلق النموذج الأصلي منها الذي يشبه الطائرة المسيرة لارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار خلال اختبار في تشيبا شرقي طوكيو أمس الاثنين (5 أغسطس آب).
وقال المسؤولون في الشركة إن الهدف من تصنيع السيارة الطائرة تسيير رحلات غير مأهولة لتسليم طرود. وفقا لـ "رويترز".
Japan's NEC shows 'flying car' hovering steadily for minute https://t.co/2V6qxnu65o via @YahooFinance #EVtol #cartivator #Flyingcar #FlyingTaxi #Uberair #Flyingcars #Futuretransport #Airtravel #tech @TomHall @kuriharan @MikeQuindazzi @evankirstel @HaroldSinnott @Ronald_vanLoon— Mario Pawlowski (@PawlowskiMario) August 5, 2019
وتهدف الحكومة اليابانية للبدء في استخدام المركبات الطائرة على نطاق تجاري في عام 2023 تقريبا وستكون البداية بنقل السلع ثم تتوسع لنقل أفراد قبل حلول عام 2030.
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