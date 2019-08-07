حروق الشمس تتسبب بسرطان الجلد...والمدخنون من الأشخاص المعرضين

يعتبر خطر الإصابة بحروق الشمس من الأمراض الشائعة صيفا، حيث يقضي الكثير من الأشخاص أوقاتا طويلة في الخارج وتحت أشعة الشمس مباشرة، الأمر الذي يزيد من احتمال الإصابة بسرطان الجلد والحروق الشمسية.

يعتبر سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطانات انتشار في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تشخيص 74 ألف إصابة حالة جديدة من سرطان الجلد في عام 2015.

ووصلت ما نسبته لـ90 في المئة من هذه الحالات نتيجة للتعرض لأشعة الشمس.

ومن المشاكل الصحية الناتجة والشائعة عن التعرض للشمس لفترات طويلة شيخوخة الجلد المبكرة وترققه والتجاعيد والإصابة ببقع جلدية، بالإضافة للجفاف وتورم الجلد والصداع والحمى والغثيان.

ويعتبر المدخنون من بين أكثر الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالحروق الشمسية بالإضافة للأشخاص الذين يتناولن "الميثوتركسات" وهو أحد مثبطات جهاز المناعة.

والأشخاص أصحاب البشرة الفاتحة والذين قاموا بإجراء عمليات لزراعة الأعضاء، بحسب ما نشر موقع .medicalnewstoday