أقرب للخيال..."المشتري ودرب التبانة بين فكي وحش" من الخليج (صورة)

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "سانا" صورة تم التقاطها في منطقة الخليج العربي وظهر فيها كوكب المشتري ودرب التبانة جنبا الى جنب، وكأنهما بين فكي وحش.

الصورة التي تم التقاطها تبدو للوهلة الأولى بأنها مستوحاة من الأفلام، إلا أنه في الحقيقة قد جرى تصويرها الشهر الماضي في منطقة الخليج العربي على يد المصور محمد.س حياتي.

© Photo/ Mohammad S. Hayati صورة لمجرة درب التبانة وكوكب المشتري على خلفية جرف صخري في منطقة الخليج العربي

وما زاد من جمال الصورة هو التقاء المشتري ودرب التبانة مع التكوينات الصخرية التي تم من خلالها التقاط الصورة، والتي تظهر على شكل فكي وحش وكأنه يبتلعهما.

وتظهر الصورة بوضوح كوكب المشتري الذي يبدو ظاهرا بشكل كبير إلى جانب درب التبانة التي تظهر بشكل عمود من النجوم.

وبحسب "ناسا"، فإنه في مثل هذا الوقت من السنة يمكن رؤية كواكب المشتري باستخدام مناظير خاصة بالإضافة لإمكانية رؤية كوكب زحل.