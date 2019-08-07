تعرف على شخصيتك من طول أصابع يديك

تعتبر أصابع اليد أحد المؤشرات التي تلعب دورا في التعرف على شخصيات أصحابها، ويعود ذلك لاختلاف طول الأصابع الذي قد نشاهده عند الكثيرين.

أصابع اليد قد تخبر عن شخصية صاحبها الكثير من المعلومات والأشياء، وبشكل خاص فإن طول البنصر والسبابة يمكن أن يحدد نوعية الرجال.

الدراسة تم إجراؤها على الرجال فقط كون طول الأصابع يشير الى مستوى هرمون التستستيرون.

البنصر أطول من السبابة

يتميز أصحاب هذا النوع من الرجال بوسامتهم وعدوانيتهم بالإضافة لقدرتهم على كسب الأموال، وميلهم للمخاطرة.

وغالبا ماينجح أصحاب هذه الأصابع في العمل كمندوب للمبيعات أو كرئيس تنفيذي أو جندي.

البنصر أقصر من السبابة

يعتبر أصحاب هذه الأصابع واثقين من أنفسهم لدرجة النرجسية، كما أنهم لا يحبون المخاطرة في الحب.

وغالبا ما ينجحون في مجال السياسة وتأليف الكتب والتعليم.

البنصر والسبابة بنفس الطول

يتميز أصحاب هذه الأصابع بالتوازن حيث يميلون للاستماع والحديث بشكل أقل، الأمر الذي يقوم على جذب الناس باتجاههم.

كما ويتصف هؤلاء الأشخاص بدفئهم وحنيتهم، وينجحون في مجال التمريض والمعالجة.