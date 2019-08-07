تعرف على شخصيتك من طول أصابع يديك

أصابع اليد قد تخبر عن شخصية صاحبها الكثير من المعلومات والأشياء، وبشكل خاص فإن طول البنصر والسبابة يمكن أن يحدد نوعية الرجال.
They say the #secret to your #personality is the length of this #finger. Find out what it means here https://t.co/BFQczBU7B5 #lifestyle pic.twitter.com/3ZskhtEuYX— Speaking Tree (@speakingtree) May 30, 2017
الدراسة تم إجراؤها على الرجال فقط كون طول الأصابع يشير الى مستوى هرمون التستستيرون.
البنصر أطول من السبابة
يتميز أصحاب هذا النوع من الرجال بوسامتهم وعدوانيتهم بالإضافة لقدرتهم على كسب الأموال، وميلهم للمخاطرة.
وغالبا ماينجح أصحاب هذه الأصابع في العمل كمندوب للمبيعات أو كرئيس تنفيذي أو جندي.
البنصر أقصر من السبابة
يعتبر أصحاب هذه الأصابع واثقين من أنفسهم لدرجة النرجسية، كما أنهم لا يحبون المخاطرة في الحب.
وغالبا ما ينجحون في مجال السياسة وتأليف الكتب والتعليم.
البنصر والسبابة بنفس الطول
يتميز أصحاب هذه الأصابع بالتوازن حيث يميلون للاستماع والحديث بشكل أقل، الأمر الذي يقوم على جذب الناس باتجاههم.
كما ويتصف هؤلاء الأشخاص بدفئهم وحنيتهم، وينجحون في مجال التمريض والمعالجة.
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