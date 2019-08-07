"شاومي" تصفع سامسونغ وتتحدى الجميع بهاتف ذو كاميرا خيالية

لم يمر يوم واحد على التقارير التي تشير إلى منافسة شركات تقنية لشركة "شاومي" الصينية الرائدة في إنتاج كاميرا بدقة 64 ميغابيكسل، إلا وخرجت الشركة لتحدي الجميع.

وأعلنت "شاومي"، وفقا لما نقله موقع "ذا نيكست ويب" التقني المتخصص، أنها تستعد في الربع الأخير من عام 2019 الجاري لإطلاق أول هاتف في العالم سيكون مزودا بكاميرا ذات دقة تصوير تصل إلى 108 ميغابيكسل.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان "سامسونغ" نيتها إطلاق هاتف بدقة تصوير 64 ميغابيكسل بعد إعلان مشابه من شاومي.

Samsung makes 108MP ISOCELL sensor for Xiaomi https://t.co/JIG5URBG6Q — Pocketnow (@Pocketnow) August 7, 2019

​كما أشارت الشركة الصينية الجديدة الرائدة إلى أن الهاتف سيتم دعمه بمستشعر ذكي خاص بها، وسيتم تزويد الكاميرا لأحد هواتف سلسلة "مي" الشهيرة.

وتشير التقارير إلى أن شاومي ستدعم تلك الكاميرا في هاتفها المرتقب "مي ميكس 4"، المتوقع أن تعلن عنه رسميا في نهاية العام الجاري.

Xiaomi has confirmed that a 108mp camera sensor will come to a future Xiaomi smartphone. The sensor will pack a 12,032 x 9,024 resolution. We'll probably see this in a smartphone later this year or early next year. pic.twitter.com/TYIbAgyh9P — edem Kumordjie (@TheRealEdem) August 7, 2019

​وتأتي تلك التقارير بعد إعلان شاومي المثير أيضا عن نيتها إنتاج أول هاتف ذكي في العالم لن يحتاج إلى الشحن إطلاقا، بعدما اعتمدت براءة اختراع لإنتاج هاتف مزود بألواح توليد طاقة شمسية ستثبت في الهاتف.

كما أشارت إلى أن هاتف شاومي المرتقب ستزود شاشاته بمستشعرات خاصة، تقلل من استهلاك الطاقة، وتزيد مدة عمله إلى الضعف تقريبا، مقارنة بالهواتف الأخرى.