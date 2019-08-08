تعرف على الأطعمة التي تساعد بتحسين الرؤية

كل ساعة عمل أمام شاشة الكمبيوتر تحتاج لراحة لمدة 5 الى 10 دقائق على الأقل، بالإضافة لاستخدام نظارات محددة لكي لا يؤدي إجهاد العينين إلى الصداع.

عوامل سيئة تلعب دورا في التأثير على النظر وفي ضعفه ومنها الجلوس الطويل أمام شاشة الكمبيوتر، بالإضافة للتدخين وسوء التغذية وضعف النشاط البدني،الأمر الذي يؤدي لمشاكل في النظر وجفاف العين، أسباب تحدثت عنها دكتورة العلوم الطبية، إيلينا غريشينا.

غريشينا نصحت بتناول عدد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات، وبخاصة تلك الغنية بفيتامين أوميغا 3، ومنها الخضراوات والأسماك والفواكه، للحفاظ على صحة العينين والنظر من الإجهاد.

كما نصحت الطبيبة بأن يقوم الجميع بزيارة منتظمة للاختصاصين والأطباء وبخاصة للأشخاص الذين تجاوزوا سن الأربعين بأن يقوم بزيارة سنوية إلى طبيب العيون، وذلك بسبب احتمالية ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض خطيرة مثل الغلوكوما أو ما يعرف بـ"إعتام عدسة العين".