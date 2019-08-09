العلماء يطورون لقاحا أبديا ضد أخطر الأمراض القاتلة

طور علماء الأحياء من المملكة المتحدة لقاحًا "دائما" ضد مرض السل، بالإضافة إلى ذلك يمكن حفظ اللقاح في الأماكن الدافئة لوقت غير محدد.

وتم نشر نتائج التجارب على المجلة العلمية "nature"، ووفقا للقائمين على الدراسة، فإن اللقاح يحمي صاحبه من الإصابة بمرض السل نهائيا.

ويشار إلى أن مرض السل لا يزال إلى الآن أحد الأسباب الرئيسية لوفاة الأشخاص حول العالم.

ويدور الحديث عن أخذ سلالة ضعيفة من المرض من الأبقار التي تمت تربيتها في ظل ظروف خاصة. ويتيح اللقاح للجسم أن يدافع عن نفسه مدى الحياة ضد بكتيريا المتفطرة السلية (وهي بكتيريا تسبب الإصابة بمرض السل).

كما قرر العلماء حماية اللقاح من انتهاء مدى التخزين (وهي في الوقت الحالي 4 أيام فقط)، حيث طوروا عبوات من السيليكون، وبالتالي يصبح اللقاح مقاوما للحرارة والعوامل الخارجية المؤثرة الأخرى، بالتالي يمكن الآن الاحتفاظ باللقاح لوقت غير محدد.

وأكد العلماء أن هذه الطريقة سوف تساعد بشكل كبير من مكافحة العدوى وتقلل التكاليف المادية التي تنفقها الدول على مكافحة المرض سنويا.