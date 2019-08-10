بالفيديو... اصطدام نيزك بأكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية

اصطدم نيزك بكوكب المشتري وهو أكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية يوم 7 أغسطس/آب.

وقام عالم فلك من تكساس بتصوير الحدث ونشره على تويتر وتظهر على الفيديو ومضة صغيرة في النصف الجنوبي من كوكب المشتري، بحسب صحيفة "إكسبرس".

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8 — Chappel Astro (@ChappelAstro) August 8, 2019

وعلق عالم الفلك، "ولاحظت الاصطدام بفضل برنامج رائع يسمى "DeTeCt by Marc Delcroix"، وهو مصمم خصيصًا للعثور على هذه الومضات".

Single frame and DeTeCt output image of the potential impact on #Jupiter. pic.twitter.com/kjZZgOYlQf — Chappel Astro (@ChappelAstro) August 7, 2019

ويعتبر بعض الخبراء أن كوكب المشتري يحمي الأرض من اصطدام النيازك به.

ويمنع المشتري من طيران حزام الكويكبات أو النيازك الموجودة بين المريخ والمشتري حول النظام الشمسي بفضل قوته الجاذبية الهائلة.

Two views of #Jupiter early on 7 August 2019 with the flash I recorded. Left shows the moment of impact at 4:07 UTC. Right is an RGB image. pic.twitter.com/xPmS8MMFhc — Chappel Astro (@ChappelAstro) August 8, 2019

ويعتقد ان المشتري يجذب الكويكبات التائهة إليه أيضا، وأعلنت ناسا لولا قوة جاذبية الكوكب الضخم (المشتري) لضربت النيازك كواكب المجموعة الشمسية باستمرار.

وجاء في بيان لناسا: "إن وجود كوكب المشتري يحمي بالفعل عطارد والزهرة والأرض والمريخ من الاصطدامات المتكررة للكويكب!".

وهذه ليست المرة الأولى يحدث فيها اصطدام النيزك بكوكب المشتري وحصل هذا سابقا، يوم 19 يوليو/تموز عام 2009.