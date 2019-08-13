علماء يكشفون كوكبين شبيهين بكوكب الأرض

أعلن علماء فلك عن نجاحهم باكتشاف كوبكبين قريبين من المنظومة الشمسية التابعة للأرض، وبحسب هؤلاء فإن الكوكبين شبيهان بالأرض وقد يكونا مأهولين بالكائنات الحية.

ونشر علماء الفلك نتائج أبحاثهم في مجلة Astrophysical Journal Letters العلمية واعتبروا أن النجم من نجوم المنظومة الأخرى يحتوي على كوكبين شبيهين بالأرض لكنهما بعيدين نسبيا عن كوكب الأرض ويقعان على مسافة 13 سنة ضوئية عن الأرض.

وتعادل كتلة كل من الكوكبين كتلة الأرض. وطول السنة على الكوكب يعادل 4.9 يوما أرضيا، وسنة الكوكب تعادل 11.4 يوما أرضيا ويدور الكوكبان بصورة تزامنية أي أنهما دائما متجهان نحو "شمسهما" من جانب واحد.

كما أشار العلماء بأنهما لن يتمكنا من تحديد تركيب الغلاف الجوي للكوكبين لكنهم جزموا بوجود مياه فيهما.