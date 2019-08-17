روسيا تبتكر أقمارا صناعية "خفية"

تجدر الإشارة إلى أن الاختراع سوف يقلل من رؤية المركبة الفضائية في النطاق المرئي للطيف. تقوم التكنولوجيا في تغطية الأقمار الصناعية بطلاء هوائي - فقاعي خاص ينثر الضوء. لذلك عندما يتم رصدها من الأرض، تقل إمكانية رؤية الجسم بأكثر من عشر مرات.

تخطط روسكوسموس لإخفاء المركبات الفضائية في مدارات يبلغ ارتفاعها أكثر من 10-20 ألف كيلومتر، حيث تصبح أدوات مراقبة بواسطة الرادار غير فعالة، وبالتالي فمن الضروري استخدام طرق المراقبة البصرية.

أوضح رئيس معهد سياسة الفضاء، إيفان مويسييف، أن تطوير تقنية التخفي للأقمار الصناعية قد يكون ضروريا لأغراض عسكرية. ووفقا له، باستخدام الصور المأخوذة عن طريق الرادار والوسائل البصرية، يمكن كشف مناورات القمر الصناعي وأين يتحرك. أما التكنولوجيا الجديدة تخفي مناوراته عن المراقبين.

يذكر أن روسكوسموس يبتكر أقمار صناعية ذاتية التحلل، ووفقا للمصممين أنه في حال حدوث خلل في المركبة أو في نهاية خدمتها ستتلقى المركبة أمرا من الأرض للتدمير الذاتي دون أن تترك أثرا.