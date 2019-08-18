اكتشاف تابوت عمره أكثر من ألفي سنة في القرم.. صور

وقال رئيس البعثة، "لقد اكتشفنا دفنا غامضا غير عادي، يكمن تميزه في أن القبر لم يتشكل من ألواح حجرية، كما هو متداول غالبا، ولكنه محفور في قطعة واحدة من الحجر. إنه تابوت حجري صغير، وهو تقليد غريب لا يتوافق مع الفترة الزمنية التي وجد فيها".
ومع ذلك، لم يجد العلماء أي أثر لجثة في الداخل، بالإضافة إلى أن لوح الحجر الذي يغطي القبر احتفظ بشكل جيد.
ويعتقد الخبراء، أنه ربما تم وضع رماد المتوفي بعد حرق جثته هنا أو دفن فارغا في ذكرى رجل مات في أرض أجنبية، ويرجع تاريخ الدفن إلى النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد.
ومدينة ميرميكي هي مدينة أثرية قديمة تأسست في النصف الأول من القرن السادس قبل الميلاد، وكانت ضمن مملكة بوسبوران، والتي تسمى أيضا "مملكة البوسفور"، حيث تعود أولى الاكتشافات في هذه البلدة إلى عام 1834.
يذكر انه تم اكتشاف تمثال من المرمر عبارة عن جذع رجل بملابسه يعود إلى العصر الهلنستي في ميرميكي عام 2018.
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