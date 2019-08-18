اكتشاف تابوت عمره أكثر من ألفي سنة في القرم.. صور

اكتشفت بعثة أثرية روسية من متحف الإرميتاج في سانت بطرسبورغ، خلال عملها في مدينة ميرميكي القديمة في منطقة كيرتش، القرم، تابوتا غامضا.

وقال رئيس البعثة، "لقد اكتشفنا دفنا غامضا غير عادي، يكمن تميزه في أن القبر لم يتشكل من ألواح حجرية، كما هو متداول غالبا، ولكنه محفور في قطعة واحدة من الحجر. إنه تابوت حجري صغير، وهو تقليد غريب لا يتوافق مع الفترة الزمنية التي وجد فيها".

© Photo / Alexandr Butyagin اكتشاف تابوت في القرم

ومع ذلك، لم يجد العلماء أي أثر لجثة في الداخل، بالإضافة إلى أن لوح الحجر الذي يغطي القبر احتفظ بشكل جيد.

ويعتقد الخبراء، أنه ربما تم وضع رماد المتوفي بعد حرق جثته هنا أو دفن فارغا في ذكرى رجل مات في أرض أجنبية، ويرجع تاريخ الدفن إلى النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد.

© Photo / Alexandr Butyagin اكتشاف تابوت في القرم

ومدينة ميرميكي هي مدينة أثرية قديمة تأسست في النصف الأول من القرن السادس قبل الميلاد، وكانت ضمن مملكة بوسبوران، والتي تسمى أيضا "مملكة البوسفور"، حيث تعود أولى الاكتشافات في هذه البلدة إلى عام 1834.

يذكر انه تم اكتشاف تمثال من المرمر عبارة عن جذع رجل بملابسه يعود إلى العصر الهلنستي في ميرميكي عام 2018.