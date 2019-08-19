كيف ستبدو الأرض بأعين الفضائيين (صورة)

فريق العلماء الأمريكيين قام بإجراء دراسة حول شكل الأرض من خلال الكواكب الأخرى أي، كيف سيبدو شكلها من خلال النظر إليها من كواكب أخرى في الفضاء.

الفريق اعتمد في دراسته على حوالي 10 آلاف صورة للأرض قام بالتقاطها خبراء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

Here’s what Earth might look like to aliens | Science | AAAS https://t.co/mQeSgagHhS — Disclosureteam Liv (@DisclosureTLiv) August 17, 2019

الصور تم التقاطها في فترة امتدت ما بين عام 2016 ولغاية 2017، وتمت باستخدام قمر صناعي خاص قام بالتقاط صور للأرض من زوايا وأبعاد مختلفة من الفضاء السحيق.

هذه الطريقة لن تقدم صورة واضحة ومؤكدة حول شكل الأرض، إلا أنها ستقدم شكلا تقريبيا في فهم ما تحتويه من محيطات وغيوم ومناطق متجمدة، أي جميع الظروف المؤهلة لظهور حياة بشرية.