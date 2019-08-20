هواوي تعلق على تمديد وقف تنفيذ الحظر الأمريكي

علقت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" على القرار الأمريكي بتمديد وقف تنفيذ الحظر المفروض على تعامل الشركات الأمريكية معها، للمرة الثانية ولمدة 90 يوما.

وقالت الشركة في بيان لها إنه "من الواضح أن هذا القرار المتّخذ في هذا التوقيت بالذات مسيّس ولا علاقة له بالأمن القومي (الأمريكي)... والإجراءات الأمريكية تنتهك المبادئ الأساسية للمنافسة في السوق الحرة".

وتابعت الشركة في البيان الذي نشره موقع "cnbc" أن هذه الإجراءات (الأمريكية) "لا تصب في مصلحة أي طرف، بما في ذلك الشركات الأمريكية".

وأكدت الشركة الصينية أن "محاولات خنق هواوي لن تساعد أمريكا في تحقيق الريادة في المجال التكنولوجي".

وهواوي هي ثاني أكبر شركة لبيع الهواتف الذكية في العالم وتعتبر رائدة عالميا في معدات الجيل الخامس، ولكن يعيقها الحصول على الأجهزة وبرامج الكمبيوتر الرئيسية ومن بينها رقائق الهواتف الذكية.

وأضافت هواوي أن تمديد وقف تنفيذ الحظر "لا يغير حقيقة أن هواوي تعرضت لمعاملة جائرة".

ووضعت الحكومة الأمريكية شركة هواوي، على قائمة تجارية سوداء، في مايو/ أيار الماضي، تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

واتهمتها واشنطن بالتعامل مع الاستخبارات الصينية وهو ما تنفيه الشركة.

وردا على القرار الأمريكي قدمت "هواوي"، في وقت سابق من الشهر الحالي، نظام تشغيل جديد تجهز به هواتفها النقالة أطلقت عليه تسمية "هارمونيوس".

ويعتبر هذا النظام أساسيا لبقاء الشركة نظرا إلى أن تطبيق الحظر يمكن أن يحرمها من استخدام نظام التشغيل "أندرويد" التابع لـ"غوغل".

وأمس، قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس لـ"فوكس بزنس" إن واشنطن مددت الترخيص لشركة "هواوي" مدة 90 يوما، ما يتيح للشركة الصينية شراء المنتجات الأمريكية.

وقال روس، أمس الاثنين: "نمنح الشركات الأمريكية القليل من الوقت الإضافي من أجل أن يعتادوا إنهاء التعامل مع شركة هواوي.

وتتيح الخطوة لهواوي مواصلة شراء مكوّنات أمريكية تستخدمها في صناعة هواتفها وشبكاتها، كما تسمح للشركات الأمريكية بمواصلة شراء تجهيزات الشركة الصينية.

وأعلن روس في بيان: "فيما نواصل حض المستهلكين على الابتعاد عن منتجات هواوي نقر بأن هناك حاجة لمزيد من الوقت للحؤول دون حدوث أي خلل".

وأعلنت الوزارة أنها ستدرج 46 كيانا إضافيا في قائمة الشركات التابعة لـ"هواوي" والتي سيشملها الحظر في حال تم تطبيقه بشكل تام مما يرفع عدد الكيانات المدرجة في القائمة إلى أكثر من 100.