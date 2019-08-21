الكشف عن الجبن السحري الذي يقلل الضغط عند الإنسان

أعلنت اختصاصية التغذية الأمريكية، سارة شينكر، أنها تقترح على المواطنين أكل جبن الموزاريلا لأسباب صحية، خصوصا لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وذكر موقع "إكسبرس" نقلا عن شينكر، أنه على مرضى الضغط التخلي عن الأجبان لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح على الرغم من وفرتها بالكالسيوم وغيرها من العناصر المفيدة.

وأضافت قائلة: "لكن هناك حل مثالي وهو جبنة الموزاريلا التي تحتوي على نسبة خفيفة من الأملاح وقليلة الدسم".

وتابعت قائلة: "يقوم الكثير من الناس بإزالة الجبن من النظام الغذائي لخفض ضغط الدم لا حاجة للقيام بذلك. إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم أو ارتفاع في ضغط الدم ، فيجب عليك التحكم في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون".

بالإضافة إلى جبن الموزاريلا، ينصح أخصائي التغذية بتناول الجبن الطري وجبن الماعز أو جبنة التوفو لأنها تزود الجسم بالكالسيوم الذي يحتاجه.