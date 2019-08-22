ما هي الأمراض التي قد تشير إليها الأظافر الصفراء؟

وفقًا للأطباء ، يمكن أن تكون الأظافر الصفراء أحد أعراض الكثير من الأمراض الخطيرة، مثل مختلف الأورام، وداء السكري والسل.

يعد اصفرار الأظافر أحد الأعراض التي تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب على وجه السرعة، حيث يمكن أن تكون مصابا بأمراض مثل الصدفية (مرض مناعي ذاتي طويل الأمد، يتميّز ببقع غير طبيعية في الجلد) وداء السكري من النوع الثاني، والتهاب الجيوب الأنفية، والسل واليرقان والتهاب المفاصل وحتى في بعض الأحيان الأورام.

بالإضافة إلى الاصفرار، يمكن ملاحظة أعراض أخرى تنذر بالخطر، على سبيل المثال، تورم بسيط، وألم في الظفر، وفق موقع "وان".

ويقول الأطباء، إن التدخين واستخدام طلاء الأظافر والمنتجات التي تحتوي على الأسيتون والعدوى الفطرية، يمكن أن تسبب الاصفرار في الأظافر.