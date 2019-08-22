محاكاة مخيفة لاصطدام مجرة درب التبانة مع نظيرتها أندروميدا... فيديو

نشر العلماء محاكاة لأحد أشكال موت مجرة درب التبانة، حيث من المحتمل أن تصطدم وتندمج مع نظيرتها مجرة أندروميدا.

والجدير بالذكر أن كلا المجرتين تسيران نحو بعضهما بعضا، ومن المحتمل أن يتم الاندماج بعد مرور 3 مليارات سنة.

وأشار العلماء إلى أن الاندماج سيولد عددًا كبيرًا من النجوم والكواكب الجديدة، وفي الوقت نفسه سيخلق سحابة من الغازات الكونية والغبار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم طرد العديد من الأجرام السماوية خارج منطقة الاندماج، في حين التي ستبقى وتحت تأثير جاذبية الكواكب الضخمة والنجوم سيخلقون مجرة جديدة.

وفي الوقت الحالي، تقترب كلا من مجرة درب التبانة وأندروميدا من بعضهما بعضا بسرعة 120 كيلومترًا في الثانية. والمسافة بينهما الآن تقدر بحوالي 2.5 مليون سنة ضوئية، وسيكون الاندماج بعد حوالي من 1.5 و2 مليار سنة.