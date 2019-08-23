هاتف ذكي لا يسخن على الإطلاق... شاومي تفاجئ الجميع

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى أن مسؤولي شاومي بدأوا في تسريب عدد كبير من مواصفات هاتفهم المرتقب الجديد "شاومي ريدمي نوت 8 برو".
وقالت إن لو ويبنغ، مدير العلامة التجارية "ريدمي"، بعدما فجر قنبلة أن جودة كاميرا هاتف "ريدمي نوت 8 برو" بدقة 64 ميغابيكسل، فجرت مفاجأة جديدة بأنها تنوي إطلاق أول هاتف ذكي لا يسخن على الإطلاق.
A heads up guys. This is a pretty elaborate fake Redmi Note 8 Pro unit. The end product might look the same, but this is most certainly a fake.#redmi #note8pro pic.twitter.com/SqxhZUYmln— Mukul Sharma (@stufflistings) August 17, 2019
وأوضحت أنها دعمت هاتف "شاومي ريدمي نوت 8 برو" بأول معالج من نوع "هيليو جي 90 تي" من شركة "ميدياتيك"، والتي تتمتع لأول مرة بتقنية "التبريد السائل".
وستحافظ تلك الخاصية على الهاتف الذكي الجديد "ريدمي نوت 8 برو" باردا مع أقصى درجات الاستخدام، ومع أقصى درجات الحرارة.
#RsdmiNote8Pro Redmi Note 8 Pro Has Highly 4500mAH battery with liquid colling pic.twitter.com/mLevOexCut— Devraj (@iamsrkfandevraj) August 23, 2019
وستخفض تقنية "التبريد السائل" من درجة حرارة الهاتف 6 درجات مئوية دفعة واحدة، ما سيجعل المستخدم لا يشعر أنه استخدم الجهاز لفترات طويلة.
ومن المقرر أن يتم الكشف رسميا عن هاتف "ريدمي نوت 8 برو" في 29 أغسطس/ آب.
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