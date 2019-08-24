دراسة تكشف وسيلة للوقاية من عدة أنواع للسرطان

وقالت صحيفة "]يلي ميل" البريطانية، إن باحثين من جامعة "كورنيل" الأمريكية، تمكنوا من تطوير طريقة جديدة للوقاية من سرطانات الثدي والمبيض والبروستاتا وغيرها، من خلال استئصال الجينات المسببة لها من الحمض النووي للحيوانات المنوية قبل تشكل الجنين.
هذا ويعمل الباحثون على استخدام أداة للتعديل الجيني، لإجراء تعديلات دقيقة في الحمض النووي، واستئصال جين "بي إر سي أي-2" الخطير، من الحمض النووي في الحيوانات المنوية، الأمر الذي يترجم إلى حماية الجنين من خطر الإصابة بالسرطان.
يذكر أن دراسات سابقة، أثبتت أن الجين المسمى "بي إر سي أي-2" هو المسؤول عن ارتفاع خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، حيث يكون خطر إصابة حامله بالسرطان 90% مقارنة بـ 12 % فقط في غير حامليه.
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