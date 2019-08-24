Widgets Magazine
تسجيل
15:00 24 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    نيزك يقترب من الأرض

    نيزك بحجم "برج خليفة" يقترب من الأرض

    CC0 / Pixabay
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن علماء الوكالة الفضائية الدولية "ناسا" عن اقتراب نيزك حجمه يساوي حجم "برج خليفة" أعلى برج في العالم موجود في دبي.

    نيازك
    CC0
    نيزك آخر من المحتمل أن يصطدم بالأرض قريبا
    وتم اكتشاف النيزك الذي يدعى "2000 QW7"، ويتراوح قطره بين 300 و650 مترًا، في أغسطس/آب عام 2000، وقد تم تصنيفه من الأجسام الفضائية التي تشكل خطرا على الأرض.

    من المتوقع أن يمر النيزك بالقرب من كوكبنا في 14 سبتمبر/أيلول، حسب بيانات مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، بحوالي 5.3 مليون كيلومتر من الأرض، أي بـ 14 مرة أكبر من المسافة بين الأرض والقمر، وسرعة النيزك حوالي 23 ألف كيلومتر في الساعة.

    وفقًا للعلماء، ليس هناك خطر في اصطدام "QW7 2000" بكوكبنا، ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تحرض النيزك على تغيير مساره بشكل خطير ما يسبب التصادم.

    أولا هناك ظاهرة تقييد مدي وهي المناطق الموجودة في الفضاء والتي تتأثر بشدة جاذبية لجسم كبير قريب، مثل الكواكب. لكن إذا مرّ QW7 2000 عبر "ثقب" موجود بين الأرض والقمر، يمكن لقوى الجاذبية أن تدفع الكويكب إلى مسار جديد يأخذه مباشرة إلى الأرض.

    والسبب الآخر في تغير مسار الكويكب هو تأثير ياركوفسكي، الذي يحدث عندما تؤثر الحرارة من المصادر الداخلية أو الخارجية على مسار الكويكب، ومصادر الحرارة هي إما من انبعاثات الكويكب أو من أشعة الشمس المباشرة، على غرار مفتاح الجاذبية أو الثقب، قد يتسبب تأثير ياركوفسكي في اصطدام الكويكب بالأرض.

    ويدور الكويكب 2000 QW7 حول الشمس، ومع ذلك، فإنه يقترب من الأرض أحيانا. ويتوقع اقترابه بعد 14 سبتمبر/أيلول، في المرة القادمة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2038، بحسب مجلة "لايف سيانس".

    انظر أيضا:

    بالفيديو... اصطدام نيزك بأكبر كوكب في مجموعتنا الشمسية
    نيزك آخر من المحتمل أن يصطدم بالأرض قريبا
    بالفيديو... اصطدام نيزك بالشمس
    الكلمات الدلالية:
    ناسا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    طائرة إس-70 المسيرة
    "إس-70" الطائرة الروسية المسيرة الجديدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك