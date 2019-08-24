"غوغل يستعد لطرح ميزة جديدة للبحث عن الصور التي تحتوي على كتابات

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت الشركة في تغريدة لها، أن الميزة بدأت تظهر لدى بعض المستخدمين. وقالت "غوغل" "هل رصدتموها، ابتداء من هذا الشهر، بدأنا نطرح القدرة على البحث في الصور عن طريق النص الموجود بها".

وستسمح الميزة الجديدة، والتي سيتم طرحها في تطبيق "صور غوغل"، للمستخدمين بالبحث عن النص الذي يظهر في الصور، بالإضافة إلى تمكينهم من نسخ هذا النص ولصقه في مستند باستخدام تكنولوجيا "غوغل لينس" الخاصة بالتعرف على الصور.

وأضافت”بمجرد العثور على الصورة التي تبحث عنها، انقر فوق زر "لينس" لنسخ النص ولصقه بسهولة“.

ويبدو أن التكنولوجيا سيتم طرحها لجميع المستخدمين على مدار الشهر المقبل.

وقال أحد الخبراء"لاستخدام هذه الميزة، يمكنك فتح تطبيق صور غوغل وتحديد لقطة شاشة، واختيار ميزة "لينس"، وتحديد النص المطلوب، ثم اختيار نسخ أو لصق".

وتستخدم الميزة تقنية تعرف باسم "التعرف على الأحرف على الشاشة " أو سي ار" لفحص الصور ووضع النص المكتوب فيها كعلامة يمكن البحث عنها في التطبيق، وهذا يسمح للمستخدم بالبحث عن أشياء مثل الإيصالات أو كلمات المرور أو أي صورة أخرى تحتوي على نص بسهولة.

ووفقا للتقارير، تعمل "غوغل" على تطوير هذه الميزة منذ عام 2017، عندما أعلنت عن الفكرة لأول مرة.