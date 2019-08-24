10 حقائق غريبة عن عالم النمل

يعتبر النمل أحد أكثر المخلوقات انتشارا على سطح كوكبنا كما ويتميز عالمه بالكثير من الغموض والأمور المثيرة، وهو موجود في كل مكان.

يتميز عالم النمل بالكثير من الأشياء المثيرة والتي تعتبر مجهولة للعديد من البشر، وهذه أهم 10 حقائق عن العالم الخفي للمخلوق الصغير.

1- أعداد النمل تفوق أعداد البشر

يعيش على كوكب الأرض حوالي 7,7 مليار نسمة للوهلة الأولى يبدو الرقم كبيرا لكن بمقارنته بأعداد النمل التي تعيش على نفس كوكبنا يعتبر الرقم ضئيلا.

حيث يقدر عدد النمل بحوالي 10 كوادريليون نملة (الكوادريليون = 1 وعلى يمينه 15 صفرا).

2- النمل أقدم من الإنسان

يقدر علماء الآثار بأن الإنسان العاقل نشأ على الأرض منذ 200 ألف عام، في الوقت الذي يقدر فيه عمر الأرض بحوالي 4,54 مليار سنة، أما إنسان الهومو فقد تطور قبل حوالي 2 مليون سنة.

ويقدر العلماء بأن النمل قد نشأ في منتصف العصر الطباشيري أي قبل 110 الى 130 مليون سنة.

3- المواد الكيميائية لغة النمل

يستطيع النمل التواصل والتعاون بفاعلية باستخدام المواد الكيميائية المعروفة باسم الفيرومونات.

ومن خلال هذه المواد الكيميائية، يستطيع النمل إرسال رسائل بسيطة إلى زملائه، مع تنبيههم إلى الخطر أو الإشارة إلى الوقت الذي يوجد فيه الطعام.

4- يعتبر من أقوى المخلوقات التي بحجمه

النمل، مثل معظم الحشرات الصغيرة، قوي إلى حد ما، فالنملة الواحدة لديها القدرة على رفع 3 أضعاف وزنها، ويمكن أن تتدلى بينما تحمل حوالي 100 مرة قدر وزنها.

5- النمل ليس من قصار العمر

هناك أنواع من النمل يمكنها العيش لسنوات، ويمكن أن تعيش الملكة عمرا أطول.

6- معظم النمل الذي نشاهده أنثى

ملكة النمل هي المسؤولة في المستعمرة كما وتضع البيوض وجميع النمل الشغالات من الإناث، ومسؤوليتها التشغيل المتناغم للمستعمرة، ورعاية الملكة والذكور، والتخلص من النفايات.

فمن تتلقى غذاء أكثر من البروتين تصبح ملكة، بينما من تتناول كميات أقل من البروتين تصبح عاملة.

7- عدد الجينوم يحدد الجنس

يحتوي الذكور على جينوم واحد فقط، بينما في الإناث 2 جينوم، حيث يتطور الذكور من البيض غير المخصب، بينما الإناث من البيض المخصب.

8- النمل يساعد البشر والبيئة

يفيد النمل النظم الإيكولوجية من خلال نثر البذور، وتلقيح النباتات وتحسين نوعية التربة، كما ويدافع عن النباتات التي يعيش عليها من الطفيليات والحشرات.

9- الأسرى يصبحون عبيد

يشتهر عالم النمل بعملية الـ"dulosis" التي يقوم فيها النمل الطفيلي بسرقة شرانق البيض من أعشاش النمل الأخرى لتربيتها في عشهم ويؤدون مهام العبيد.

10- ليس للنمل رئتين

يتنفس النمل الأكسجين من خلال سلسلة من الثقوب الموجودة على جوانب أجسامها. ترتبط هذه الثقوب من خلال شبكة من الأنابيب التي تساعد على توزيع الأكسجين على كل خلية في الجسم تقريبا.