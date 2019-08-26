رغم التأجيل... هواوي تعد بمفاجأة لا يمكن تخيلها في هاتفها القابل للطي

ونشر موقع "تيك رادار" تقريرا حصريا حول نية هواوي دعم هاتفها القابل للطي بمعالج فائق السرعة من نوع "كيرين 990".
ونقلت "هواوي" عن رئيس قسم المستهلكين في هواوي يانمين وانغ، إن ذلك المعالج الجديد سيضمن لهاتف هواوي الجديد "ميت إكس" سرعة خارقة.
Exclusive: The foldable #Huawei Mate X will have the new #Kirin 990 #chipset (via @TechRadar)https://t.co/V8zZfugNXI pic.twitter.com/CbCr4jlkwz— Insane Tech (@InsaneTechUK) August 25, 2019
وأشار المسؤول الصيني إلى أن التأجيل الجديد لإطلاق الهاتف سيكون في نوفمبر/ تشرين الثاني، ليتم دعمه بذلك المعالج الجديد فائق السرعة.
ومن المقرر أن يدعم معالج هواوي الجديد تقنيات الجيل الخامس للاتصالات "5G"، التي ستتفوق على كافة المعالجات الأخرى من نوع "سنابدراغون"، وبسرعة تصل إلى 300 غيغاهرتز.
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