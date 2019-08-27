روسكوسموس تجهز رواد الفضاء للتحليق إلى القمر

وجاء على الموقع: "البحوث التطبيقية حول القضايا الإشكالية المتعلقة بتنفيذ الرحلات المأهولة إلى القمر، وإنشاء العناصر والتقنيات الرئيسية، بما في ذلك دعم الحياة والتوجيهات الطبية الحيوية، وضمان الإقامة الآمنة وعمل رواد الفضاء في المدار القمري وعلى سطح القمر".

تقدر تكلفة بدء العقد بـ 373.4 مليون روبل.

يجب على المقاول تحليل التقنيات الجديدة لاستخدامها في أنظمة دعم الحياة لرواد الفضاء في ظروف النشاط القمري، واقتراح خيارات لاستخدام الأنظمة الآلية وطرق تفاعل رواد الفضاء معهم، واستكشاف طرق إعادة تأهيل رواد الفضاء بعد رحلة إلى القمر، وصياغة متطلبات تكنولوجيا الفضاء، واقتراح خيارات لتشغيل قاعدة القمر وطرقه استخدام على القمر الطباعة 3ي بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الفائز بالمناقصة صياغة برنامج لدراسة واستكشاف القمر لصالح روسيا.

وفقًا للوثائق المنشورة على موقع المشتريات العامة، يُطلق على برنامج الرحلات الأولى لرواد الفضاء الروس إلى القمر اسم "فيلازكا"، والمراحل التالية هي "فوربوست" و "بازا".

في وقت سابق، قدم رئيس "روسكوسموس" دميتري روغوزين عرضًا تقديميًا، وفقا له سيهبط رائد الفضاء الروسي أول مرة على سطح القمر في عام 2030.

في فبراير/شباط، نشر رئيس معهد الأبحاث في "روسكوسموس" وثيقة تفيد بأن أول رحلة روسية مأهولة يجب أن تذهب إلى القمر في عام 2031، ثم تصبح هذه الرحلات سنوية.