غوغل تتخلى عن الحلوى... وتجهز مفاجأة مدوية في بعد أيام قليلة

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن غوغل قررت أن تطرح نظام تشغيل جديد سيحمل اسم "أندرويد 10".
New system of permissions with #Android10 pic.twitter.com/gVOGeNaGUG— Gaëlle Bève (@GaelleBeve) August 26, 2019
وتعد تلك هي المرة الأولى التي تتخلى فيها الشركة الأمريكية عن إطلاق اسم "حلوى" على أي إصدار لأندرويد.
وأشارت التقارير إلى أن نظام التشغيل الجديد "أندرويد 10" سيكون متاحا بدءا من يوم 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
كما أنه سيكون محصورا في تلك الفترة على هواتف وحواسيب "بيكسل" الخاصة بغوغل، سواء الإصدارات القديمة، أو الإصدارات الأحدث مثل "بيكسل 3 أيه" أو "بيكسل 3 إيه إكس إل".
One of the most favourite features on #Android10 pic.twitter.com/FChJKu2lx0— Zurabi Meladze (@zurab_arc) August 24, 2019
ولم تكشف التقارير حتى الآن، الإمكانيات التي سيتمتع بها "أندرويد 10" الجديد، ولكن اكتفت بالقول إنه سيكون بمثابة "مفاجأة مدوية" لكل عشاق هواتف "أندرويد".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)