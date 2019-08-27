ظهور "وجه عملاق" في القارة القطبية الجنوبية يثير مواقع التواصل (صورة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تم التقاطها من الأقمار الصناعية لشكل غير مألوف من القطب الجنوبي.

الصورة التي تم تداولها وظهرت على برنامج الخرائط (غوغل إرث بلانيت) تظهر وجه إنسان بملامح عريضة.

حيث تظهر خطوط عريضة للعينين والأنف والشفتين بشكل واضح.

Google Earth uncovers 'gigantic statue of face' emerging from Antarctica snow https://t.co/4jmaHQ8NPc pic.twitter.com/wLAEb2FwUP — NewsBop! (@NewsBop) August 26, 2019

وعلق الكثيرون على أن الطبيعة يمكنها أن تخلق رسوما أفضل من أي فنان، وذلك بمساعدة الرياح.

في الوقت الذي رآه آخرون بأنه كلوحة لإنسان من "الفايكينغ"، حيث قال بعضهم بوجود خوذة معدنية كتلك التي كانت تستخدم في العصور الوسطى في المناطق الإسكندنافية.

وقال بعضهم بأن اللوحة تشكلت على أنقاض حضارة قديمة.