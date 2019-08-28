كويكبان كبيران يقتربان من الأرض في وقت واحد

ذكرت ناسا أن اثنين من الكويكبات الكبيرة سوف يقتربان في وقت واحد من الأرض يوم 14 سبتمبر/أيلول.

يتراوح قطر أحد الكويكبات، 2000QW7 ، بين 290 و 650 مترً، وهو أعلى من برج تلفزيون أوستانكينو (540 مترًا). وفقًا للوكالة الأمريكية، سيقترب من الأرض على مسافة 5.3 مليون كيلومتر.

في نفس اليوم، فإن الكويكب 2010CO1 الذي يبلغ قطره 120 إلى 260 مترًا سوف يقترب من الأرض بنفس المسافة تقريبًا.

وقد سبق أن ذكر أنه في 28 أغسطس/أب، سيقترب الكويكب 2019 OU1 من الأرض على مسافة مليون كيلومتر.

وفقًا للعلماء، ليس هناك خطر في اصطدام "QW7 2000" بكوكبنا، ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تحرض النيزك على تغيير مساره بشكل خطير ما يسبب التصادم.

ويدور الكويكب 2000 QW7 حول الشمس، ومع ذلك، فإنه يقترب من الأرض أحيانا. ويتوقع اقترابه بعد 14 سبتمبر/أيلول، في المرة القادمة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2038، بحسب مجلة "لايف سيانس".