عرض سفينة فضائية نووية في "ماكس-2019"

لا يوجد للمشروع نظائر في العالم ويتم تطويره في روسيا منذ تسع سنوات.

تم عرض نموذج لسفينة فضائية نووية لأول مرة في معرض "ماكس-2019". تقوم شركة "روسكوسموس" بتطويرها.

تم تصميم وحدة النقل والطاقة بمحطة للطاقة النووية لتوصيل البضائع إلى زوايا بعيدة من الفضاء، الأمر الذي سيكون ضروريًا إذا جرى البدء بتطوير الكواكب المجاورة وإنشاء قواعد مأهولة دائمة. تم بالفعل تطوير وثائق التصميم، وتصنيع بعض مكونات تصميم المستقبل واختبارها. الآن حان الوقت لاختبار عناصر محطة الطاقة النووية في الفضاء المفتوح.

من الممكن استخدام هذا الابتكار الحديث الروسي في استكشاف القمر.

في وقت سابق، أعلنت شركة "روسكوسموس" عن مناقصة للبحث الضروري للقيام برحلة مأهولة إلى القمر، وفقا لموقع المشتريات العامة.

وتقدر تكلفة بدء العقد بـ 373.4 مليون روبل.

وكان قد قدم رئيس "روسكوسموس" دميتري روغوزين عرضًا تقديميًا، وفقا له سيهبط رائد الفضاء الروسي أول مرة على سطح القمر في عام 2030.

في فبراير/شباط، نشر رئيس معهد الأبحاث في "روسكوسموس" وثيقة تفيد بأن أول رحلة روسية مأهولة يجب أن تذهب إلى القمر في عام 2031، ثم تصبح هذه الرحلات سنوية.