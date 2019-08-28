اكتشاف هرمون طبيعي يقي من الأورام السرطانية

اكتشفت مجموعة من العلماء في جامعة ”كوينزلاند“ الأسترالية، هرمونًا طبيعيًا يقي من تشكل الأورام السرطانية.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الباحثين الأوستراليين اكتشفوا أن بروتين "أكتيفين-أ" يثبط الخلايا المناعية، التي تعمل على مكافحة الأورام السرطانية، وبالتالي يؤدي إلى انتشار السرطان في جسم المريض.

ووجد الباحثون أن هرمون ”فوليستاتين“ الطبيعي، يمكنه تثبيط البروتين الضار "أكتيفين-أ" في خلايا الفئران والبشر في المختبر، مما يمنع تشكل الأورام السرطانية.

ويعتقد الباحثون أن دراستهم ”تفتح الباب“ أمام عقاقير جديدة أكثر فعالية ودوامًا في مكافحة التثبيط المناعي الذي يحدث مع السرطان.

وقال المشرف على الدراسة البروفيسور، نيكولاس هنتنغتون، ”هذه النتائج تمهد الطريق أمام تطوير علاجات مناعية جديدة“.

وأشار الباحثون إلى أن خلايا "ان كا" أثبتت أنها تحمي من تطور وانتشار السرطان، مؤكدين أن الأورام الخبيثة مرتبطة أيضا بقمع الخلايا القاتلة الطبيعية.

هذا وكشفت أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن شخصًا واحدًا من بين كل شخصين مولودين بعد عام 1960 في المملكة المتحدة سيصاب بالسرطان في مرحلة ما من حياتهم.

وتسجل حوالي 1.7 مليون حالة جديدة كل عام تقريبًا في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من نجاح العلاج الكيميائي بنسبة كبيرة، إلا أنه في كثير من الأحيان تصبح الخلايا السرطانية مقاومة له، الأمر الذي لن يشكل مشكلة إذا تم تطوير علاجات مناعية مبنية على الهرمون المكتشف.