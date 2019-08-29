روسيا تصنع بدلات الفضاء الجديدة...فيديو

أعلنت شركة "زيفزدا" الروسية للصناعات والأبحاث الفضائية، اليوم الخميس، أنها بصدد البدء بتصنيع بدلة فضاء جديدة "سوكول إم" لرواد الفضاء ستدخل فيها مواد مستوردة من الخارج.

وقال المدير العام لمؤسسة "زفيزدا" الروسية، سيرغي بوزنياكوف، لـ"سبوتنيك" في المعرض الدولي "ماكس 2019": "إذا كنا نرغب في صنع أفضل بدلة فضاء في العالم فيجب استخدام أفضل المكونات في العالم".

وأضاف قائلا: "إذا كان أفضل المكونات في روسيا، فلنصنعها من المكونات الروسية وبهذه الطريقة سنحاول أن نعمل بطريقة لا تؤثر علينا العقوبات".

وتابع قائلا: "من الممكن صنع بدلة فضاء من مكونات روسية، ولكن ذلك سيقلص من مدة تشغيلها لمدة 10 سنوات ليس أكثر، أي بمعنى رحلة واحدة أو رحلتين وبالتالي ستكون لديها القدرة على ضبط رواد الفضاء من مختلف الأحجام".

واعتبر بوزنياكوف أن المطاط المستعمل حاليا في الصناعات الروسية لبدلات الفضاء ليس بالجودة الجيدة، لذلك يحاول إيجاد مكونات أجنبية أفضل تمكن من رفع إنتاجية وجودة البدلات الفضاء الروسية.

وختم بوزنياكوف قائلا "بفضل المواد الجديدة ستكون بدلة الفضاء قابلة لإعادة الاستخدام، وستكون قادرة على أن تناسب أي حجم لرائد الفضاء".