مضار شرب الماء... تعرف عليها

يشكل الماء أكثر من 70% من جسم الإنسان، وتعتمد عليه معظم الأعضاء الأساسية في الجسم للقيام بالعمليات الحيوية بشكل طبيعي.

ينصح الأطباء بأن يكون العطش المؤشر الرئيسي لشرب الماء، وأن تكون الكمية اليومية من الماء ، لا تقل عن لترين ولا تزيد عن ثلاثة، كما يجب الاعتدال بشرب هذه الكميّة، وخلال فترات متباعدة خلال اليوم، وعدم شربها دفعة واحدة، لتجنّب حدوث اختلال في وظائف الجسم.

ويقوم البعض بشرب لتر كامل من المياه دفعة واحدة، في حين أن كلى الإنسان لا تستطيع تصفية إلا نصف لتر من الماء كل ساعة، لذلك يعتبر تناول الماء دفعة واحدة أمر غير مجدي.

قال الدكتور عمرو مهدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والتغذية، إن هناك أعراضا متعددة تنتج عن تناول المياه بكثرة، منها هبوط الدورة الدموية، وخفض معدل ضغط الدم، وزيادة لزوجة الدم، وعسر الهضم، وزيادة ترسيب الأملاح في الشرايين والمثانة.

ولكن هناك بعض الأشخاص يقومون بشرب لتر كامل من الماء دفعة واحدة، في حين أن كلى الإنسان لا تستطيع تصفية إلا نصف لتر من الماء كل ساعة، لذلك يعتبر تناول الماء دفعة واحدة أمر غير مجدي.

بالإضافة إلى أن الصوديوم يقوم في موازنة السوائل داخل الخلايا وخارجها، وبالتالي فإن شرب الكثير من الماء يتسبب في انتقال السوائل من دمك إلى داخل خلاياك مما يجعلها منتفخة. وفقا لموقع "سكاي نيوز".

ويمكن للإفراط في شرب الماء أن يتسبب بمشاكل للأطفال، كونهم لا يستطيعون التعامل مع الكثير من الماء، لذلك يفضل إعطاء الحليب المصنع للأطفال فقط مع كمية قليلة من الماء.

ومن أكثر العادات خطورة هي شرب الماء خلال الطعام، حيث تسبب التخفيف من حمض المعدة والأنزيمات الهضمية، مما يجعل عملية هضم الطعام أمر صعب على الجسم.

ويعتقد البعض أن تناول الماء خلال الوجبات يؤدي إلى تسريع عملية الهضم، إلا أن الإكثار من شربه يؤدي إلى جعل عملية الهضم بطيئة وأقل كفاءة.

كما يساهم أيضا بارتفاع مستوى هرمون الأنسولين في الدم نظرا لعدم قدرة الجسم على هضم الطعام وبالتالي يأمر البنكرياس لإفراز كمية أكبر من الأنسولين.