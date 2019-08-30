براءة اختراع جديدة من "أبل"... لوحة مفاتيح تنفذ أوامرك بمجرد التفكير

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن اعتماد شركة "أبل" الأمريكية براءة اختراع جديدة، التي ستقدم لأول مرة لوحة مفاتيح يمكنها تنفيذ أوامر المستخدم بمجرد التفكير في ذلك.

أشار موقع "أبل إنسايدر" التقني المتخصص إلى أن الشركة الأمريكية تسعى لأن تضيف لوحة مفاتيح ثورية إلى حواسيب "ماك بوك برو".

وتضيف براءة اختراع "أبل" الجديدة لوحة مفاتيح ضوئية، يمكنها أن تنفذ أوامر المستخدم بمجرد أن يقترب أصبعه من الزر المراد الضغط عليه.

A future version of a #MacBook #keyboard could use light to detect key presses instead of relying on electrical contacts meeting, by replacing the switches with light sensors and light-emitting keys. https://t.co/nmm5FJ0LnP pic.twitter.com/K8JVi6A9fI — AppleInsider (@appleinsider) August 27, 2019

​وتستخدم تلك الأزرار الضوء أو أما يشبه أشعة الليزر لتنفيذ أوامر المستخدم، بمعنى أنه مجرد ما يقترب أصبع المستخدم من الزر وتتقاطع الأشعة مع أصبع يكمنه تنفيذ هذا الأمر، من دون لمس الزر.

وتوجد لوحة مفاتيح مشابهة لتلك اللوحة، ويطلق عليها لوحة "رازر هنتسمان"، لكن "أبل" وعدت أن تكون لوحتها مختلفة كليا وأكثر ذكاء.

ووعدت "أبل" أن تضيف ذلك الاختراع الثوري الجديد إلى النسخة الجديدة المرتقبة من حاسبها "ماك بوك برو".