فيديو للروبوت "فيدور" على محطة الفضاء الدولية

تم نشر فيديو يظهر الروبوت "فيدور" وهو على محطة الفضاء الدولية و كيف يتكيف معها.

ونشرت قناة "روسيا 24" فيديو قدمته روسكوسموس لها.

يذكر أن رائد الفضاء ألكسندر سكفورتسوف اشتكى من أن الطاقم لم يكن لديه ما يكفي من الوقت المخطط له لتشغيل الروبوت "فيدور".

وفشلت المركبة الفضائية الروسية "سويوز" الحاملة للروبوت "فيدور" في الالتحام بمحطة الفضاء الدولي يوم السبت الماضي، بسبب خلل في عمل نظام التقارب "كورس"، لكن محاولة الالتحام تمت بنجاح يوم الثلاثاء 27 أغسطس/آب.

أوصلت المركبة الفضائية بالإضافة إلى "فيدور" حوالي 670 كيلوغراما من البضائع، بالإضافة إلى ذلك معدات طبية وعلمية، وكذلك صناديق غذائية ومنتجات النظافة الشخصية لأفراد الطاقم.

وعلق الروبوت الروسي "فيدور" على التأخير في الالتحام بالمحطة الدولية، ممازحا: "آسف على التأخير، كان هناك ازدحام فضائي، الآن أنا مستعد لإكمال العمل".

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) August 27, 2019

يذكر بأن الروبوت "فيدور" غادر إلى محطة الفضاء الدولية في 22 أغسطس/آب على صاروخ "سويوز أ2.1 " من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

ومن المتوقع أن يبقى الروبوت "فيودور" على متن محطة الفضاء الدولية حتى 6 سبتمبر/أيلول المقبل.