ما هو العدد الأمثل للوجبات كل يوم وما دور الفطور في خسارة الوزن

يؤثر حجم الوجبات الغذائية على مايعرف بـ"معدل الأيض" وهو عدد السعرات الحارية التي يحرقها الجسم خلال فترة زمنية معينة.
عملية تناول الغذاء ترفع من عملية "الأيض" كون الأغذية تحتوي على كمية طاقة تستهلك أثناء الهضم.
8 Tips to Mindful Eating Practice#MindfulEating #Practice #Shedextrapounds #Nutrition #Food #Avoidovereating https://t.co/LADokLpKul— Healthreviewss.com (@Healthreviewsss) August 23, 2019
قارنت دراسات كثيرة تناول الكثير من الوجبات الصغيرة مقابل وجبات أكبر وخلصت إلى أنه لا يوجد تأثير كبير على معدل الأيض أو إجمالي كمية الدهون المفقودة.
وأشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات بكميات أكبر بمعدل أقل لديهم مستويات أقل من السكر في الدم.
وتناول وجبة إفطار أكبر في الصباح، أو في وقت مبكر من اليوم، يخفض متوسط مستويات السكر في الدم يوميا،كما أن تناول وجبة الإفطار يرتبط فقط بتقليل خطر الإصابة بالسمنة.
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