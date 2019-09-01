الأعراض الأولى لمرض السكري

تحدث متخصصون من The Global Diabetes Community"" عن أعراض مرض السكري التي قد يخلطها الناس مع علامات الأمراض الأقل خطورة، وفقا ل"ديلي إكسبريس" البريطانية.

لذلك، وفقًا للأطباء، أحد هذه الأعراض هو التعب المستمر، الذي يرتبط غالبًا بالإجهاد والعمل الجاد واضطرابات النوم أثناء الليل.

وقال الأطباء: "تحدث هذه الحالة أيضًا نظرًا لوجود خلل في الجسم البشري بين مستوى الجلوكوز في الدم وكمية الأنسولين المنتشر".

وأضافوا أن الأنسولين قد لا يكون كافيًا، أو على العكس، قد يكون تركيزه مرتفعًا جدًا، لكن الخلايا البشرية لا تستقبله.

ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم "السكر في الدم لا يدخل الخلايا، والتي بسببها لا تتلقى الطاقة اللازمة. ونتيجة لذلك، نشعر بالتعب".

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ الأطباء أنه بالإضافة إلى التعب المزمن، فإن علامات مرض السكري تشمل جفاف الفم والعطش المستمر دائما وفقدان الوزن وعدم شفاء الجروح بسرعة والتبول المتكرر الكثير، خاصة في الليل والحكة حول الأعضاء التناسلية وعدم وضوح الرؤية.

وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، في العالم، منذ الثمانينات من القرن الماضي، يوجد وباء عالمي السمنة. يعاني كل شخص ثالث من سكان العالم من الوزن الزائد، وحوالي 15 بالمائة - من السمنة الشديدة. حوالي 47 في المئة من الأمراض، مثل تصلب الشرايين والسكتات الدماغية والنوبات القلبية والسكري والسرطان، ترتبط باضطرابات أيضية مماثلة.