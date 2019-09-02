يمكنك شراء "آيفون 11" في هذا الموعد... التفاصيل والمواصفات

وأشار موقع "تايمز ناو" التقني المتخصص إلى أن "آبل" أعلنت عن الموعد الخاص بالطلبات المسبقة للبيع لهواتف آيفون في 13 سبتمبر/أيلول الجاري، أي بعد 3 أيام فقط من الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي.

Images of the iPhone 11 have leaked early ahead of the apple event scheduled for September 10th. Images came from a case ad on #instagram by totallee with what looks like phones being called iPhone 11 and a 3 camera iPhone 11 Pro max. #iPhone11 pic.twitter.com/kWg69p6R2r — Mister GQ Bloggs (@BloggsGq) August 31, 2019

​كما أشارت إلى أن عمليات البيع ستبدأ يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري، أي بعد 7 أيام من طرحه بنظام "الطلبات المسبقة" للبيع.

وأكدت آبل أن الهواتف الثلاثة من نسخة "آيفون 11" سيتم طرحها دفعة واحدة، ولن تطرحها بشكل تدريجي، كما اعتادت الشركة الأمريكية.

أما بالنسبة لمواصفات الهاتف، فيبدو أن آبل أدخلت تعديلات جذرية في تلك الهواتف أبرزها الاعتماد على الكاميرا المزدوجة، مع الاحتفاظ بشاشات LCD، وتأجيل طرح شاشات OLED إلى عام 2020.

​وتشير التقارير إلى أن "آبل" ستدعم هاتفيها "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" بقلم "آبل بنسل"، والذي سيتم تزويده بعدد كبير من المزايا والتقنيات الثورية الجديدة.

وسيتم طرح هواتف "آيفون 11" بألوان جديدة، أبرزها الأخضر والبنفسجي.

ومن المقرر أن تطلق مجموعة هواتف "آيفون 11" في مؤتمر صحفي عالمي مساء يوم 10 سبتمبر/أيلول الجاري.