"فيسبوك تفكر في إلغاء "زر" أدمن عليه الملايين

ونشر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص تقريرا، نقل فيه من مصادر داخل "فيسبوك" اختبارها لتحديث جديد لفيسبوك، والذي يختفي فيه "زر الإعجاب" (Like)، من على بعض المنشورات عبر فيسبوك.
وتختبر فيسبوك أن تتم تلك الخطوة، التي وصفت بـ"المفاجئة"، بالتزامن مع تطبيقها على منصة التواصل المصورة "إنستغرام".
Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019
Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0
وقالت الباحثة التقنية، جين مونشن ونغ، إنها تحصلت على لقطات شاشة لتلك الاختبارات الجديدة، التي تزمع فيسبوك تطبيقها.
وأشارت الباحثة إلى أن فيسبوك ستخفي أيضا عدد الإعجابات، التي يحظى بها أي منشور.
ومن المتوقع أن يظهر أسفل المنشور، اسم أحد الأصدقاء الذي أعجبوا بهذا المنشور، ثم بجواره كلمة "آخرون"، لكن لن يظهر عدد "الإعجابات" بالمنشور.
ولكن يظهر في "لقطات الشاشة" أن عدد التعليقات والمشاركات لا يزال ظاهرا على المنشور.
Facebook may hide Like counts https://t.co/3QwJZgcAWm pic.twitter.com/XVWzkNAmaV— BetaNews.com (@BetaNews) September 2, 2019
ومن المتوقع أن تبدأ فيسبوك في اختبار تلك الخاصية الجديدة على عدد واسع من المستخدمين في وقت لاحق.
وعللت "فيسبوك" هذا الأمر في مساعيها، لعلاج حالة "إدمان" البعض على الحصول على عدد أكبر من الإعجابات بمنشوراتهم، ما يجعلهم لا يكتبون المنشورات بناء على قناعتهم الشخصية، بل حتى تحظى بعدد أكبر من الإعجابات.
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