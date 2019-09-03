"وان بلس" تطرح تطبيقا يجبرك على الراحة من الهاتف الذكي

قررت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة طرح تطبيق جديد، بحيث يجبر المستخدم على الراحة من استخدام الهاتف الذكي لفترة معينة.

ونشرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية تقريرا حول قرار "وان بلس" بطرح تطبيقها الحصري "زين مود" إلى جميع الهواتف الذكية حول العالم، كتطبيق منفصل موجود على متجر "غوغل بلاي" لنظام تشغيل "أندرويد".

وكانت "وان بلس" قد طرحت تطبيق "زين مود" على هاتف "وان بلس 7 برو"، ولكنها قررت أن تطرحه بصورة رسمية لكل الهواتف الذكية.

​ويجبر تطبيق "زين مود" على منح المستخدم راحة من استخدام الهاتف الذكي لنحو 20 دقيقة كاملة، يتم من خلالها قفل جميع التطبيقات غير الضرورية في الهاتف، حتى يتمكن المستخدم من التركيز على أي شيء آخر في الحياة.

وسيتيح تطبيق "زين مود" الوصول فقط إلى الكاميرا وخدمات الطوارئ خلال مدة الـ20 دقيقة.

ولا يمكن للمستخدم الخروج من تلك الوضعية، بمجرد تفعيل تطبيق "زين مود" على الجهاز.

​وتقول "وان بلس" إن تلك الميزة الجديدة ستسمح للأشخاص، الذين يعانون من إدمان الهواتف الذكية التوقف عن تلك العادة السيئة.

ويمكن للمستخدم الاختيار بين مدة تطبيق "زين مود" من بين 20 و30 و40 و60 دقيقة.

وبجانب هذا التطبيق، قررت "وان بلس" طرح عدد من التطبيقات الحصرية الخاصة بهواتفها عبر متجر غوغل بلاي، مثل "وان بلس ويذر" للطقس، وغيرها من التطبيقات.