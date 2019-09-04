"روسكوسموس" لا تؤكد بيانات "ناسا" بشأن تهديد الحطام الفضائي للمحطة الدولية

وجاء على موقع الشركة: "قام اختصاصيو مؤسسة روسكوسموس الحكومية، والمعهد العلمي الرائد في صناعة الصواريخ والفضاء (تسنيسماش) بالتحقق من حسابات الشركاء في برنامج المحطة الفضائية الدولية (ISS) واستنادًا إلى البيانات المتاحة عن حالة الفضاء القريب من الأرض، خلصوا إلى أن الحطام الفضائي لا يشكل أي تهديد على المحطة".

وأشارت "روسكوسموس" إلى أن تسنيماش تلقت حسابات أولية من وكالة ناسا حول التهديد المحتمل لمحطة الفضاء الدولية والحاجة إلى إجراء مناورة الهروب، ولكن الحسابات فندت هذه البيانات، وقد تم إخطار الشركاء الأمريكيين.

وأضافت الشركة الحكومية الروسية: "لا يوجد شيء يهدد سلامة المحطة والطاقم".