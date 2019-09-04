تسريبات لمواصفات هاتف هواوي"مات-30 برو" الجديد... فيديو

أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نموذجا مفصلا ثلاثي الأبعاد عن تصميم هاتف هواوي الجديد "مات-30 برو" الذي تم إنشاؤه بناء على الرسومات المسربة.

وقام بتجسيد النموج المسرب، الذي كان من المنتظر الكشف عنه رسميا في 19سبتمبر/ أيلول الجاري هو"أونليكس" الشهير بالتعاون مع موقع "برايس بابا" الهندي.

الميزة الرئيسية للهاتف الذكي من حيث المظهر ستكون شاشة "الشلال" - تسمى الآن الشاشات التي تتجه بقوة إلى الوجوه الجانبية.

وتمكن المهندسون من إطلاق أول هاتف ذكي في التاريخ بدون أزرار صوت ميكانيكية، إذ يحتوي جهاز "مات-30 برو" على زر ميكانيكي واحد فقط لعرض الفيديو والصور بدقة عالية. سيكون عليك ضبط مستوى الصوت بطريقة تعمل باللمس ، على الأرجح عن طريق تمرير مساحة معينة من الشاشة على حافة العلبة.

الهاتف الذكي كبير للغاية فيبلغ طوله 158.1ملم، بينما العرض يصل إلى 73.6 فيما يقدر سمكه ب 8.7 ملم. علاوة على ذلك ، في منطقة وحدة الصورة الضوئية المستديرة على اللوحة الخلفية ، يصل سمكها إلى 9.7 مم.

ووفقا للتسريبات، يحمل الهاتف الجديد 4 كاميرات بعضها سيكون بدقة 40 ميغابيكسل بالإضافة إلى ميزات ستطهر لأول مرة و ستكون مميزة، ومستشعر 8 ميغابكسل مع عدسة تليفوتوغرافي 5x ومستشعر عمق"توف".

ويستخدم جهاز "مات-30 برو" معالج هواوي"هيسيليكون" الجديد، والذي يتوقع الإعلان عنه في معرض"اي اف آ-كيرين990" والذي يمكن أن يكون مزودا بوحدة كاملة من الجيل الخامس.

يشار إلى أن الشركة المذكورة كشفت في 23 من شهر تموز/أيلول الماضي عن هاتف " هونور-90" المتطور وسط توقعات بأن يصبح من أكثر الهواتف شعبية ورواجاً في الأسواق .