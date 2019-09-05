كافة أسرار وتفاصيل هاتف سامسونغ "غلاكسي فولد" الجديد القابل للطي

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، أخيرا عن هاتفها القابل للطي "غلاكسي فولد"، بعد أكثر من تأجيل.

وأكدت سامسونغ أن هاتفها "غلاكسي فولد" سيكون متاحا في كوريا الجنوبية بدءا من 6 سبتمبر/ أيلول، وسيتم طرحه في باقي أسواق العالم تباعا.

ومن المقرر أن طرح الهاتف القابل للطي الذي يدعم تقنيات الجيل الخامس للاتصالات، بسعر يصل إلى 1980 دولار أمريكي.

شاشة أقوى

وسيمكن لكل مستخدمي "غلاكسي فولد" أن يستخدموا الشاشة اللمسية، التي يتغير قياسها من 7.3 بوصة إلى 4.6 بوصة.

وأشار تقرير نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص إلى أن شاشة "غلاكسي فولد" أقوى بصورة كبيرة من كافة الهواتف القابلة للطي.

ولا تظهر فيها عيوب التصنيع السابقة، التي كانت سببا في سحب الهاتف قبل طرحه في الأسواق العالمية.

وأضافت سامسونغ 3 تغييرات رئيسية من أجل تقوية الشاشة، حيث أضافت دعامات إلى الحواف العلوية والخلفية للمفصلات الخاصة بطي الهاتف، من أجل سد الثغرات الظاهرة سابقا.

وأضافت أيضا طبقة بوليمر واقية إلى الشاشة لحمايتها من الأوساخ، التي يمكن أن تعطل عمل المفصلات الخاصة بالطي.

Samsung's offering Montblanc luxury cases to early buyers in South Korea! And the Fold will be coming to the U.S. on Sept 27😃 https://t.co/e7mq3WNiJ2 — Sohee Kim (@soheefication) September 5, 2019

​كما أضافت الشركة إلى شاشة غلاكسي فولد طبقة حماية معدنية أسفل الشاشة، لجعل عملية الطي أكثر ثباتا واستقرارا، كما جعلت المفصلات أكثر قوة واستقرارا، بحيث يمكن فتحه بيد واحدة، ولكن حتى تجعله مسطحا بزاوية 180 درجة ينبغي أن تثبته بصورة جيدة.

المواصفات

أما بالنسبة لباقي مواصفات الهاتف، فدعمته سامسونغ بمجموعة من التقنيات القوية، التي تجعله منافسا شرسا في السوق.

وتم دعم هاتف سامسونغ القابل للطي بمعالج خارق ثماني النواة من نوع "سنابدراغون 855" من إنتاج شركة "كوالكوم" الأمريكية (بأنوية كريو 485 بتردد 2.84GHz الأحادي، وكريو 485 بتردد 2.41GHz الثلاثي، وكريو 485 بتردد 1.78GHz الرباعي).

وسيأتي "غلاكسي فولد" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 12 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 512 غيغابايت.

وسيأتي الهاتف القابل للطي بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية بدقة 10 و8 ميغابيكسل.

وتم دعم هاتف "غلاكسي فولد" القابل للطي ببطارية قوية بقدرة 4380 ميللي أمبير في الساعة.