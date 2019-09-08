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09:01 08 سبتمبر/ أيلول 2019
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    بعيدا عن "آيفون 11"... "أبل" تجهز 3 اختراعات ستعرفك من ملمسك

    © REUTERS / Aly Song
    علوم
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    رغم أن لم يتبق إلا يومين تقريبا على كشف "أبل" عن مجموعة منتجاتها الجديدة في مؤتمرها العالمي، وأبرزها هاتف "آيفون 11"، إلا أن التقارير لا تزال تخرج بمفاجآت جديدة مدوية.

    ونشر موقع "اختراعات أبل" التقني المتخصص بأخبار الشركة الأمريكية، تقريرا حول تجهيز "أبل" 3 اختراعات جديدة كليا، في ساعاتها الذكية الجديدة التي ستكشف عنها يوم 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

    وأوضحت أن الاختراعات الخاصة بـ"أبل ووتش"، كان أبرزها هو إضافة "مستشعر حيوي" مدمج في سواء الساعة الذكية، والذي يمكنه التعرف على المستخدم بمجرد ملامسة المعصم.

    ​ويعمل المستشعر بالأشعة تحت الحمراء، ليوفر دقة عالية في التعرف على أنماط نسيج البشرة، بحيث لن يحتاج المستخدم لكتابة كلمة المرور أو بصمة الأصبع لفتح الساعة.

    وتعمل براءة الاختراع الثانية على أن يتناسب المعصم بشكل تلقائي، خاصة لمن يمارس الرياضة، وبمجرد انتهاء نشاطه يعود سوار "ساعة أبل" إلى حجمه الطبيعي بصورة تلقائية.

    ويمكن استخدام تلك التقنية لتنبيه المستخدم بمواعيد تدريبات الرئيسية، حيث سيتخذ السوار وضع الاستعداد لتنبيه المستخدم بموعد التدريبات وإخطاره بأكثر من صوت لذلك الأمر.

    ​كما يمكن استخدامها للمصادقة على الدخول إلى الحسابات الرسمية والبنكية الخاصة بالمستخدم، عن طريق عدد معين من الضغطات للمعصم.

    أما براءة الاختراع الثالثة، فأضافت مؤشر "LED" على سوار ساعة "أبل ووتش"، التي يوفر عرض تصويري للنشاط الذي يقوم به المستخدم من تدريبات، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل التحقق من عمر البطارية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار تكنولوجية, أخبار تكنولوجيا, iphone, Apple Watch, Apple, أبل ووتش, آيفون 11, آيفون, أبل
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