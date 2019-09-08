بعيدا عن "آيفون 11"... "أبل" تجهز 3 اختراعات ستعرفك من ملمسك

رغم أن لم يتبق إلا يومين تقريبا على كشف "أبل" عن مجموعة منتجاتها الجديدة في مؤتمرها العالمي، وأبرزها هاتف "آيفون 11"، إلا أن التقارير لا تزال تخرج بمفاجآت جديدة مدوية.

ونشر موقع "اختراعات أبل" التقني المتخصص بأخبار الشركة الأمريكية، تقريرا حول تجهيز "أبل" 3 اختراعات جديدة كليا، في ساعاتها الذكية الجديدة التي ستكشف عنها يوم 10 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضحت أن الاختراعات الخاصة بـ"أبل ووتش"، كان أبرزها هو إضافة "مستشعر حيوي" مدمج في سواء الساعة الذكية، والذي يمكنه التعرف على المستخدم بمجرد ملامسة المعصم.

It’s all in the wrist. — Apple wins a Trio of Apple Watch Patents covering Next-Gen Biometrics, Customized Band Fitting & Band Indicators https://t.co/WuYBaDIv9M pic.twitter.com/xShNtGLOGl — Mobilitus (@mobilitus) September 3, 2019

​ويعمل المستشعر بالأشعة تحت الحمراء، ليوفر دقة عالية في التعرف على أنماط نسيج البشرة، بحيث لن يحتاج المستخدم لكتابة كلمة المرور أو بصمة الأصبع لفتح الساعة.

وتعمل براءة الاختراع الثانية على أن يتناسب المعصم بشكل تلقائي، خاصة لمن يمارس الرياضة، وبمجرد انتهاء نشاطه يعود سوار "ساعة أبل" إلى حجمه الطبيعي بصورة تلقائية.

ويمكن استخدام تلك التقنية لتنبيه المستخدم بمواعيد تدريبات الرئيسية، حيث سيتخذ السوار وضع الاستعداد لتنبيه المستخدم بموعد التدريبات وإخطاره بأكثر من صوت لذلك الأمر.

Apple Watch bands may one day identify you by skin pattern https://t.co/wNsjpaPMnm - The United States Patent and Trademark Office just granted a trio of patents to Apple for Apple Watch smart bands. While bands with the features detailed in the filings … pic.twitter.com/1iaLBoM3fX — Dr Vicente Nario (@DrBicentenario) September 3, 2019

​كما يمكن استخدامها للمصادقة على الدخول إلى الحسابات الرسمية والبنكية الخاصة بالمستخدم، عن طريق عدد معين من الضغطات للمعصم.

أما براءة الاختراع الثالثة، فأضافت مؤشر "LED" على سوار ساعة "أبل ووتش"، التي يوفر عرض تصويري للنشاط الذي يقوم به المستخدم من تدريبات، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل التحقق من عمر البطارية.