الفودكا أكثر من مجرد مشروب وعلاج لأحد أكثر الأمراض انتشارا... إليك الوصفة

توصل فريق من الخبراء الى استخدام جديد لمشروب "الفودكا" كعلاج طبيعي لمرض يعتبر واحدا من الأمراض الأكثر انتشارا في العالم.

توصل فريق الخبراء إلى طريقة لاستخدام "الفودكا" كعلاج للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

حيث أفاد الخبراء بأن استخدام المشروب كعلاج يساهم في تخفيف التورم بالمنطقة المصابة وبالتالي الألم المصاحب له، ونصح الخبراء بخلط الفودكا مع العسل ووضعه على المنطقة المصابة ولفها بأكياس بلاستيكية أو أوشحة دافئة للمحافظة على دفء المنطقة.

كما نصح الخبراء بلف المنطقة المصابة لحوالي الساعتين باستخدام هذه الوصفة.

ويعاني المصابون من هذا النوع من الأمراض بآلآم في الظهر والرقبة كما يمكن أن ينتشر المرض إلى الكتفين والذراعين بالإضافة لآلام في الرأس.

ويساهم النظام الغذائي السيئ وممارسة الرياضة بشكل خاطئ في تفاقم الإصابة كما لا ينصح المصابون بهذا النوع من الأمراض بتناول الكحول والتبغ كونها تؤدي لتباطؤ في تدفق الدم عبر الأوعية الدموية.