برمجيات "غوغل" ستتحكم فيما تشاهد

كشفت تقارير صحفية أن شركة "غوغل" الأمريكية، تطوير حاليا تحديثات جديدة في محرك البحث الخاص بها، بحيث تتحكم برمجياته فيما يشاهده المستخدم.

وأشار تقرير نشرته شبكة "إن دي تي في" تطور حاليا برمجيات، تساعد المستخدم في اكتشاف المواد الترفيهية، التي تناسبه بما في ذلك برامج التليفزيون والأفلام وباقي المواد الترفيهية، وتحديد الخدمات التي توفر هذه المواد.

وستتحكم البرمجيات الجديدة في تحديد أنماط وأنواع معينة من المواد الترفيهية، والشبكات والخدمات التي تقدم تلك المواد.

وستقدم تلك الخدمات من قبل "غوغل"، لتساعد المستخدمين في الوصول إلى المحتوى المعلوماتي بشأن برامج التلفزيون والأفلام.

Google Search Starts Showing Personalised TV Show, Movie Recommendations



Google Search will now recommend TV shows and movies to watch as it aims to make its search tool more customised for its users. Google notes that starting today in the US, pic.twitter.com/ZAG44hl9Pg — Kartwheel (@kwcdigital) September 6, 2019

​وأضافت "غوغل" في تقنية البحث عن عناوين البرامج التلفزيونية والأفلام، ظهور مربع نص جديد، باسم "لوحة المعرفة" في رأس نتائج البحث.

وسيعمل ذلك مربع النص، والتي ستمكن من إيجاد الفيلم أو البرنامج التي تبحث عنهم.

وستظهر تلك الخاصية الجديدة للمستخدمين، الذين يقومون بالبحث عن هذا المحتوى بدون تحديد عنوان الفيلم أو البرنامج.

وسيكتب في تلك الخانة الجديدة كلمة "ماذا تشاهد" و"مقترحات جيدة للمشاهدة" على سبيل المثال.

Google Search Starts Showing Personalised TV Show, Movie Recommendations https://t.co/rdInviHLWu pic.twitter.com/jz8ynLcJ1l — Google9to9.Com (@9to9com) September 7, 2019

​واعتبارا من الآن يمكن للمستخدم النقر على زر "ستارت" في قائمة "افضل الاختيارات لك"، من أجل إبداء رأيه في البرامج التلفزيونية والأفلام، التي يشاهدها من أجل مساعدة "غوغل" في معرفة تفضيلات أو ذوق المستخدم.

وستغطي خدمة "غوغل" الجديدة خدمات بث الأفلام والبرامج الشهيرة مثل "نتفلكس"، و"هول"، و"إتش بي أو جو"، إتش بي أو ناو"، و"برايم فيديو"، و"شو تايم"، و"شوتايم إني تايم"، و"سي بي إس أو أكسيس"، و"ستارز".