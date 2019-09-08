أطعمة ومشروبات تسبب التعرق خلال الصيف

يعاني الكثيرون خلال فترة الصيف الحار من مشكلة تعرق الجسم الأمر الذي يؤدي الى خلق عد من المشاكل لهم، ويرتبط تعرق الجسم بنوعية المأكولات التي يتناولها الإنسان.

يرتبط تعرق الجسم إرتباطا كبيرا بما يتناوله الإنسان في أي وقت من السنة، حيث يتفاعل الجسم مع الأطعمة الأمر الذي يساهم بالتعرق.

وهذه قائمة من الأطعمة و المشوربات التي تساهم بزيادة التعرق:

القهوة: يساهم الكافيين الموجود في القهوة بزيادة التعرق بغض النظر عن طريقة التحضير، حيث يزيد من معدل دقات القلب ويحفز الأيض.

وتنشط هذه الإثارة للجهاز العصبي عملية التعرق، ومع الشاي أيضا تحدث عملية مماثلة.

الجبن: تقوم الأجبان برفع حرارة الجسم وتزيد من التعرق بسبب العمل الذي يضطلع به الأيض لهضم الطعام.

الوجبات السريعة: تعيق الأغذية التي تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم عملية الهضم وتجعلها صعبة، لتزداد معها حرارة الجسم وتتسبب بالتعرق.

فمأكولات كالبطاطا المقلية و البيتزا والآيس كريم تساهم بتعرق الجسم أكثر من ممارسة الرياضة، حيث تتسبب بتعرق الجسم لفترة قصيرة خلال هضمها.

المشروبات الكحولية: يرفع استهلاك الكحول من سرعة الدورة الدموية وضغط الدم ويتعامل الجسم معها على أنها مواد يجب التخلص منها عن طريق البول أو التعرق.

الفلفل الحار: ترفع الأطعمة الغنية بالتوابل درجة حرارة الجسم ومعدل الأيض، وبالتالي تسبب التعرق.

وللمحافظة على درجة حرارة الجسم يفضل التقيد بنظام غذائي صحي ممثل بتواجد الفواكه و الخضراوات الطازجة على قائمة المأكولات، بالإضافة لإرتداء ملابس خفيفة.