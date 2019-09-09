"آبل" تفاجئ الجميع بقرار مثير حول إحدى أشهر خدماتها

ونشر موقع "إنديا توداي" تقريرا يشير فيه إلى نية "آبل" إطلاق خدمة البث الموسيقي الخاصة بها "آبل ميوزيك" بصورة مجانية لكل مستخدميها عبر العالم.

وستطرح "آبل" تلك الخدمة ليس لمستخدمي هواتف "آيفون" فقط، بل لكل مستخدمي الإنترنت.

Web version of #AppleMusic is a bit rough on the edges, but it is still nice to be able to add it as an app right from the browser. And it even color matches your browser settings, but Chromium still shows top bar in white color... bummer 😥 pic.twitter.com/Xyi4gUlRVb — Fedor Kriviy (@kriviyfedor) September 8, 2019

​وجعلت الشركة الأمريكية من خدمة "آبل ميوزيك" نسخة مجانية، وأخرى مدفوعة الأجر.

وتتميز النسخة المجانية بكل الخصائص الأساسية في تطبيق "آبل ميوزيك" من التشغيل والبحث عن كل الأغاني والمقاطع الموسيقية، خاصة تلك التي هي موجودة في قوائم الأغاني الخاصة به.

وأتاحت "آبل" خاصية إرسال التعليقات والآراء في الخدمة، خلال فترة "البث التجريبي"، حتى يتم تطوير الخدمة قبل تشغيلها الرسمي.