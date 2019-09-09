علماء الفلك الصينيون يرصدون إشارات فضائية غامضة

سجل علماء الفلك الصينيون الذين يعملون على أكبر تلسكوب راديوي كروي في العالم انفجارات إذاعية سريعة متكررةFRB ، إشارات غامضة قادمة من مصدر، من المفترض أنه يقع على مسافة 3 مليارات سنة ضوئية من الأرض.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن بيان صادر عن خبراء من المراصد الفلكية الصينية في أكاديمية العلوم في جمهورية الصين الشعبية: "وردت الإشارات في أكبر تلسكوب لاسلكي كروي في العالم بفتحة طولها 500 متر وتم فحصها ومعالجتها بعناية."

يوجد تلسكوب لاسلكي كروي مزود بفتحة طولها 500 متر، يُعرف باسم تلسكوب FAST ، ويقع في جبال مقاطعة غويتشو جنوبي الصين.

رشقات الراديو السريعة (FRBs) عبارة عن نبضات إذاعية تدوم بضع ميلي ثانية. حتى الآن، ليس لدى العلماء أي تفسير صحيح لطبيعتهم.

وكان قد التقط العلماء ثماني انفجارات راديوية سريعة متكررة جديدة. قبل ذلك، كان اثنان فقط من هذه الإشارات معروف.

ويحاول الباحثون حاليًا تحديد مصدر هذه الأصوات. لقد كانت هناك بالفعل اقتراحات بإمكانية نشرها بواسطة مغناطيسات شابة: من المعتاد استدعاء النوى النجمية الكثيفة التي تحتوي على حقول مغناطيسية قوية جدا. من الممكن أن تأتي رشقات الراديو السريعة من وسائط مماثلة.