العلماء يعلنون عن إصدار أول فيديو للثقب الأسود

أعلن فريق العلماء الذي أصدر أول صورة للثقب الأسود، أنه في المستقبل القريب سيظهر أول فيديو لتفاصيل حياة الثقب الأسود.

واستخدمت التلسكوبات الضخمة للمشروع، بالإضافة إلى جمع جميع البيانات اللازمة عن الثقب الأسود ومعالجتها، بحسب "سايك أورغ".

Ever wondered how a movie of a black hole shadow could look like? Say no more: here are some *simulations* of SgrA*, top row are various models (non-rotating and rotating), bottom row those models blurred with the @ehtelescope resolution. Movie shows 5 hours of Earth time pic.twitter.com/2hQVzSdR8P — 📡 Jordy Davelaar 📡 (@jordydavelaar) September 9, 2019

وبالأخص تم جمع معلومات حول الثقوب السوداء الهائلة في المجرة M87 وفي وسط درب التبانة، ومن المخطط عرض الفيديو عام 2020.

وقال أحد علماء الفريق: "يدور الثقب الأسود كدوران الكواكب، لكن بسبب جاذبيته الضخمة فإنه يشوه الزمان والمكان من حوله، وكأن الفضاء نفسه يدور، وهذا التأثير الغريب هو أحد القواعد المقدسة لدى الفيزياء الفلكية".

في وقت سابق، اكتشف العلماء ثقبا أسود ليس من المفترض أن يكون موجودا في الأصل، وحجمه يزيد عن حجم الشمس بمئة مرة.