شاهد... أول فيديو مسرب لهاتف "غوغل بيكسل 4"

كشفت تقارير صحفية أول فيديو مسرب لهاتف "غوغل بيكسل 4"، قبل أيام من إطلاقه.

ونشر موقع "تيك رادار" التقني المتخصص مقطع الفيديو الترويجي المسرب لهاتف "بيكسل 4"، والذي تعد "غوغل" أن يكون أفضل هاتف ذكي في العالم، خاصة فيما يتعلق بتقنيات الكاميرا

ويظهر في مقطع الفيديو المسرب، أن الهاتف سيأتي بكاميرات خلفية ثلاثية تأتي على شكل مربع بجانب فلاش من نوع "LED".

ويكشف التسريب أن هاتف "بيكسل 4" يتضمن ميزة لا يستطيع أي هاتف ذكي آخر القيام بها، ألا وهي أن الكاميرات الخاصة بالهاتف يمكنها التقاط صور لـ"النجوم".

كما حسنت "غوغل" بصورة كبيرة من أداء الإضاءة المنخفضة لنظم الكاميرا الخاصة بـ"بيكسل 4"، حيث تم إضافة "التصوير الفلكي" لتصوير النجوم والفضاء.

وأشارت إلى أن وضعية "بيكسل نايت سايت" يمكنها التقاط صور بسرعة مصراع تتراوح من ثانيتين إلى 6 ثوان فقط، بحيث يمكنها التقاط صور واضحة لـ"درب التبانة"، والتقاط صور للسماء في الظلام من دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية أو ملحقات خارجية.

New Google Pixel 4 promo video leak confirms nifty astrophotography mode – Techlooks https://t.co/CcHutcipXo pic.twitter.com/yPulOwkh9q — etechlooks (@etechlooks) September 10, 2019

​كما يظهر في الإعلان الترويجي أن هاتف "بيكسل 4"، سيعتمد على الجيل الجديد من مساعد "غوغل" الذكي فائق السرعة، بحيث أصبح أسرع بعشر مرات من قبل.

من المتوقع أن تكشف غوغل عن سلسلة "بيكسل 4" خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.